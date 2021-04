Julia Wieniawa w nowej fryzurze. To hit... lat 90.!

Julia Wieniawa to jedna z największych, a zarazem najmłodszych gwiazd w polskim show-biznesie, która w mgnieniu oka stała się ikoną stylu. Aktorka ma prawdziwe oko do trendów, co udowodniła nie tylko swoimi lookami prosto z czerwonego dywanu, ale również codziennymi stylizacjami. Teraz gwiazda ponownie postanowiła zaszaleć, ale tym razem na głowie! Julia Wieniawa pokazała się we fryzurze rodem z lat 90. Znowu będzie hitem?

Nowa fryzura Julii Wieniawy

Julia Wieniawa wiele razy zaskakiwała nas metamorfozą, a w ostatnim czasie szczególnie chętnie eksperymentuje z fryzurą. Najpierw zdecydowała się mocno rozjaśnić włosy, następnie pokazała się w cięciu, które w latach 70. i 80. lansowały największe gwiazdy, a teraz postanowiła przenieść się do kolejnej dekady. Styliści na planie, na którym aktorka spotkała się z Edytą Herbuś, zgotowali na głowie Julii Wieniawy istne szaleństwo, a dziewczyna Nikodema Rozbickiego pokazała się w karbowanych włosach, rodem z lat 90.!

Do poprzedniej dekady, która w ostatnim czasie mocno powraca do trendów, przeniósł ją również makijaż! Błękitny cień na oczach i szminka wpadająca w odcień brązu były znakiem tamtych lat, o których dziś raczej każdy z nas wolałby na dobre zapomnieć. Co więcej na planie Julia Wieniawa spotkała się z Edytą Herbuś! Czyżby aktorka i słynna tancerka, która wystąpiła w licznych serialach, miały wspólnie pokazać popis swoich talentów w kolejnej produkcji? Po hashtagu #newpoject, który pokazał się na InstaStory Edyty Herbuś nie mamy wątpliwości, że gwiazdy szykują dla nas coś zupełnie nowego!

W takim wydaniu Julii Wieniawy jeszcze nie widzieliśmy. Jak podoba wam się aktorka w fryzurze i makijażu rodem z lat 90.?

Musimy przyznać, że to naprawdę ogromna metamorfoza. Co więcej, okazuje się, że aktorka i Edyta Herbuś szykują wspólny projekt!