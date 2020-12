Co za zmiana! Justyna Żyła w nowej fryzurze nie do poznania! Pasują jej ciemne włosy?

Justyna Żyła dotąd kojarzyła się z długimi blond włosami. Była żona polskiego reprezentanta w skokach narciarskich i gwiazda "Tańca z gwiazdami" najwyraźniej postanowiła jednak zakończyć ten rok zmianami we wszystkich aspektach życia. Miesiąc temu pokazała wreszcie zdjęcie ze swoim nowym chłopakiem, teraz zaskoczyła obserwujących jej profil instagramowy kompletnie nową fryzurą. Trzeba przyznać, że w ciemnych włosach ciężko ją poznać. Ale czy jej pasują?

Justyna Żyła jako brunetka

Justyna Żyła ma za sobą trudny okres. Pełne dramatycznych zwrotów rozstanie z byłym mężem Piotrkiem Żyłą często trafiało na czołówki portali show-biznesowych. Miejmy nadzieję, że wzajemne nieporozumienia to już przeszłość, a Justyna zaczyna układać sobie życie na nowo. Symbolem tego może być nowa fryzura. Blond gwiazda, która zasłynęła m.in. odważną sesją w "Playboyu", tym razem pokazała totalną metamorfozę na głowie. Na jej InstaStories możemy zobaczyć jak przeistacza się w brunetkę.

Instagram

Pasuje jej?

Instagram

Do tej pory Justyna kojarzyła się ze zdecydowanie jaśniejszymi włosami. Ale jak to mówią, ładnemu we wszystkim ładnie. Zgadzacie się?