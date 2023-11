Reklama

4 września odbyło się najważniejsze modowe wydarzenie w polskim show-biznesie, czyli Flesz Fashion Night! Na jednym wybiegu mogliśmy podziwiać najlepsze stylizacje z kolekcji na sezon jesień-zima 2018/2019. Swoje kreacje zaprezentowali topowi polscy projektanci, wśród których byli MMC, Łukasz Jemioł, Lidia Kalita, Mariusz Przybylski, Paprocki & Brzozowski, Bizuu, Ranita Sobańska i Agnieszka Maciejak.

Wszystko było dopięte na ostatni guzik, pokazy zrobiły wrażenie na wszystkich, tak jak looki modelek. O nie zadbała marka AA Wings of Color pod czujnym okiem Magdy Pieczonki (Beauty Advisor AA Wings of Color), z kolei piękne rzęsy modelek to dzieło marki Long4Lashes.

Zobaczcie materiał wideo, przekonajcie się sami, co działo się na Flesz Fashion Night i zajrzyjcie za kulisy!

Na Flesz Fashion Night mogliśmy podziwiać pokazy mody

Emocji nie brakowało!