Ewa Farna postanowiła skorzystać z porad Mariny Łuczenko-Szczęsnej i chwyciła za nożyczki w środku nocy. Powód? Znana z pięknych, lśniących pasm Marina od lat rekomenduje bowiem podcinanie włosów podczas pełni księżyca. Jak zdradziła jakiś czas temu Marina, taki zabieg fantastycznie wpływa na włosy. Dlaczego? Zobaczcie sami.

Marina Łuczenko-Szczęsna może się pochwalić naprawdę pięknymi, lśniącymi włosami. Gwiazda bardzo o nie dba, a fanki nie mogą wyjść z zachwytu nad fryzurą wokalistki. Często dopytują, co takiego robi, że jej włosy są jak z reklamy szamponu. Otóż okazało się, że Marina ma pewien dość niecodzienny sposób na pielęgnację swoich włosów.

Gwiazda jakiś czas temu uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, że osiąga takie efekty dzięki podcinaniu włosów podczas pełni księżyca.

Zazwyczaj sama podcinam włosy. Używam do tego elektrycznej maszynki, którą pożyczam od męża, lub nożyczek, które kupiłam w sklepie fryzjerskim i nie tnę nimi absolutnie nic oprócz włosów. Podcinam je co miesiąc, tylko w pełni księżyca. [...] Od kiedy zaczęłam podcinać włosy regularnie w pełni księżyca, co miesiąc ścinam około 2,5 cm - przyznała jakiś czas temu Marina.