Ewa Farna w tym roku sprawdza się pierwszy raz w roli prowadzącej "Sopot SuperHit Festiwal 2018". Razem z Maćkiem Rockiem naprawdę dała radę. Było zabawnie, ale i profesjonalnie! Farna wystąpiła na początku w czerwonym garniturze, a potem przebrała się w fioletową sukienkę z podkreśloną talią i fioletowo-żółtą szeroką bluzę z kapturem. Do tego srebrne szpilki. Całość wydaje się dziwnym połączeniem, ale na Farnej to wszystko wyglądało bosko! Takie szalone połączenie to dzieło stylisty Bartka Indyki.

Dalej nie jesteście przekonani? Zobaczcie więcej zdjęć w naszej galerii - gwarantujemy - zmienicie zdanie!

