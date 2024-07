1 z 9

Stylizacja Evy Longorii z wizyty w Polsce z pewnością należy do udanych! Gwiazda pojawiła się na otwarciu centrum handlowego w Poznaniu w przepięknej, czerwonej bluzce z żabotem. To jej własny projekt z kolekcji marki "The Limited". Intensywny kolor pięknie podkreślił południową urodę gwiazdy, eksponując odcień cery oraz kolor włosów. Polecamy: Eva Longoria jest już w Polsce! Aktorka pokazała wideo!

Co Eva Longoria założyła do bluzki własnego projektu? Oraz przede wszystkim, ile kosztuje ten modny ciuch? Sprawdźcie w naszej fotogalerii! Zobaczcie również drugą stylizację aktorki z otwarcia centrum handlowego!

