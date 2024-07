Elizabeth Banks wzięła udział w gali wręczenia Movies For Grownups Award w Beverly Hills. To niezwykła impreza, podczas której nagradza się filmy… dla widowni powyżej 50 lat. Filmy poważne, istotne i skłaniające do myślenia. Aktorka wybrała na tę okazję niezwykłą suknię z falbanami z kolekcji Rolanda Moureta. Do graficznego charakteru kreacji świetnie pasowały czerwone sandałki z cienkich pasków. Naszym zdaniem Elizabeth Banks wyglądała naprawdę oryginalnie! Zgadzacie się z nami?! ZAGŁOSUJCIE!

Reklama

Reklama