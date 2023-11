Oferta zapachów The House of Oud wzbogaciła się o Each Other, najnowszą, czwartą już kompozycję kolekcji THoO. Wytrawny zapach spodoba się szczególnie panom. Kompozycję otwierają nuty cytryny, grejpfruta oraz aromatycznych ziół. Piołun i tatarak składają się na wytrawne, mroczne tło dla rozgrzewających nut labdanum i drzewnego wetiweru.

Nuty głowy: cytrusy, grejpfrut, różowy pieprz

Nuty serca: kolendra, tatarak, piołun

Nuty bazy: wetiwer, czystek (labdanum), szara ambra

Wrażenie robi nie tylko zapach Each Other, ale i flakon

Each Other powstał we współpracy z KayOne, artystą graffiti i pisarzem. Mocny i ekspresyjny zapach ma odzwierciedlać dynamiczną sztukę KayOne, którą doskonale widać również w zdobieniach flakonu: odważne kolory, nakładające się warstwy oraz zmienna faktura grafiki nawiązują do ścian pokrytych muralami.

Zapach Each Other dostępny jest w Perfumerii Quality Missala i w wybranych perfumeriach na terenie całej Polski w cenie 795 zł za flakon o pojemności 75 ml EDP.

Flakony zapachu Each Other wyglądają jak małe dzieła sztuki

