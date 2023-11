Akcja #DzienSzpilek stała się popularna dzięki wielu gwiazdom. Kasia Sokołowska, Magda Gessler, Natalia Siwiec i Paulina Sykut-Jeżyna dołączyły do niej i w ten sposób zbierają pieniądze na podopiecznych fundacji onkologicznej Alivia.

Jak wziąć udział w akcji?

25 września (środa) załóż szpilki, zrób sobie zdjęcie i opublikuj je na swoim profilu na INSTAGRAMIE lub na FACEBOOKU z hasztagiem #DzienSzpilek. Za każdą osobę biorącą udział w akcji sklep internetowy Moliera2.com przekaże 2 zł na rzecz fundacji onkologicznej Alivia.

Specjalizujemy się w sprzedaży szpilek, dlatego to właśnie je chcemy wykorzystać w słusznej i cennej społecznie sprawie. Użyjemy siły mediów społecznościowych, aby zaszczepić w ludziach chęć niesienia pomocy, przypomnieć że wsparcie każdego z nas się liczy, pokazać że pomaganie zawsze będzie modne - mówi Agnieszka Majczyk, Marketing & PR Director Sklepu internetowego Moliera2.com.

Weźmiecie udział? My gorąco do tego zachęcamy! Zobaczcie, jak zrobiły to gwiazdy, np. Magda Gessler.

W akcji wzięła też udział Kasia Sokołowska...

...oraz Paulina Sykut-Jeżyna.