Dziecięce buty szkolne od CCC. Oto najpiękniejsze i najwygodniejsze modele na wiosnę 2021

Ferie dobiegły końca – powrót do szkoły to często nowe potrzeby, a jedną z nich są odpowiednie buty na zmianę. Duży ich wybór znajdziemy w ofercie CCC, a szczególnie wśród marek Sprandi, Adidas, Reebok, Puma, Skechers, czy Nelli Blu. W ofercie CCC znajdziecie buty sportowe i trampki – wiązane lub na rzepy, w różnych odcieniach – kolorowe lub bardziej klasyczne, z neonowymi wstawkami lub wzorami w stokrotki. Przedstawiamy naszą selekcję najlepszych dziecięcych butów na powrót do szkoły.

Styl i komfort - to dla dzieci jest teraz najważniejsze!

Klasyczne białe sneakersy od Puma zawsze będą hitem.

Marki Sprandi stawia na połączenie klasycznych kolorów z fluorescencyjnym żółtym.

Jak oceniacie najnowsze modele na wiosnę 2021?

Kolekcje dla dzieci dostępne są w sklepach stacjonarnych CCC, na ccc.eu oraz w aplikacji marki.