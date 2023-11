Douglas rusza właśnie z nową kampanią i jej hasłem - ‘You are made for loving you’ zachęca wszystkie kobiety do świętowania tegorocznego Dnia Singla. Do 11 listopada na klientki, w perfumeriach stacjonarnych oraz na Douglas.pl, czekają wyjątkowe oferty i prezenty. Dlatego jeśli z niecierpliwością czekasz na promocje w Black Friday, już teraz możesz kupić część kosmetyków taniej w perfumeriach Douglas!

Reklama

W kampanii reklamowej marka zachęca panie, nie tylko singielki, do manifestowania swojej siły, niezależności i piękna.

Dzień Singla 2019 - Douglas też świętuje!

Douglas świętuje Dzień Singla już po raz drugi. Inspiracją stał się chiński Guanggun Jie, jeden z najbardziej gorących okresów zakupowych w Azji i jednocześnie dzień największych zakupów internetowych na świecie.

W Douglas to największe święto zakupów online jest obchodzone przez dwa tygodnie, z wielkim finałem 11 listopada.

Materiały prasowe

Reklama

Tegoroczne święto Singla to nie tylko wyjątkowe oferty czekające na klientów, ale przede wszystkim pretekst do świętowania przez wszystkie kobiety, które bezkompromisowo dążą do osiągania własnych celów, cieszą się swoją indywidualnością i wierzą w swoją wartość.