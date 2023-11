Reklama

Takie nowiny przekazujemy z największą przyjemnością. Douglas właśnie wystartował z nową, wiosenną promocją na absolutnie wszystkie 1024 zapachy, które znajdują się w asortymencie popularnej sieci perfumerii. Tak, dobrze przeczytaliście. Wszystkie. Zapachy. Są. W. Promocji. Teraz.

Parę faktów. Rabat – który obejmuje absolutnie wszystkie zapachy bez względu na ich cenę – wynosi 20%. Co musicie zrobić żeby go uzyskać? Otóż zupełnie nic – wystarczy, że kupicie jakikolwiek zapach, zarówno w punkcie stacjonarnym, bądź sklepie online do poniedziałku 30 kwietnia. W sam raz na doskonały początek wiosny.

Ale to nie koniec dobrych wieści. Nowa promocja nie przewiduje ani kwoty minimalnej, od której zaczyna obowiązywać obniżka, ani ograniczenie co do ilości zapachów, które możemy kupić w przecenie. A jeśli potrzebujecie nieco inspiracji w kwestii wyboru nowych perfum, tutaj znajdziecie nasz wybór najlepszych nowości na wiosnę/lato 18. Żegnaj, wypłato...

