]Doda pojawiła się ostatnio w odważnej stylizacji na imprezie Empiku, gdzie podpisywała swoje płyty. Szczególną uwagę przyciągnął jej kontrowersyjny look: szorty, t-shirt i... kożuch!. Zobaczcie jakie marki wybrała tym razem...

Reklama

Doda w T-shircie ze znanej sieciówki!

Jeśli Doda pojawia się na imprezie, światła fleszy skierowane są od razu na nią - swoimi często kontrowersyjnymi kreacjami od razu przyciąga uwagę fotoreporterów. Wiadomo, królowa jest tylko jedna! Gwiazda słynie ze starannego doboru dodatków ale stawia nie tylko na luksusowe marki często łączy z sieciówkami. Naszą uwagę przyciągnął najmodniejszy w tym sezonie t-shirt z napisem i ku naszemu zdziwieniu kosztuje grosze...

East News, Mat. prasowe

T-shirt pochodzi z popularnej młodzieżowej sieciówki House, a jego cena na metce to tylko 29 zł a w połączeniu z resztą wyszukanych dodatków sprawia, że stylizacja Dody robi wrażenie! Zobaczcie poniżej skąd pochodzi reszta jej ubrań ...

Mat. prasowe

Doda wybrała ekstrawagancki kożuch marki Merini z wykonanym ręcznie na zamówienie napisem na kołnierzu i kosztuje aż 4,5 tys. złotych. Dodatki która ma w swojej garderobie Doda to torebki i buty z największych domów mody a ta którą wybrała tego dnia to model saddle bag Diora, hit wśród światowych gwiazd, blogerek i fashionistek. Tylko nieliczni mogą sobie pozwolić na wydatek rzędu 10 tys. złotych. Jak wam się podoba całość stylizacji Dody? My jesteśmy na tak!