Nie mamy dobrych informacji dla miłośników marki Cubus - marka zdecydowała się na trudny krok i wychodzi z Polski po 23 latach. Skąd taka decyzja? Cubus Polska notował od 2017 roku coraz większe straty. W 2018 roku Cubus odnotował stratę w wysokości 19,6 mln złotych. W 2017 roku stracił niewiele mniej, bo 19,1 mln zł. 30 lipca firma zgłosiła wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd 3 września przychylił się do wniosku i ogłosił upadłość marki Cubus Polska.

Cubus Polska miał 17 sklepów w całej Polsce. Wszystkie mają zostać zamknięte do końca października, dlatego jeśli lubicie ubrania z tej sieciówki, musicie się spieszyć. Towar stopniowo znika!

Jak udało nam się dowiedzieć, w związku z wycofywaniem się sieciówki z Polski, Cubus organizuje wielkie wyprzedaże. Większość ubrań jest przeceniona nawet o 70 procent!

Wyprzedaż kolekcji dotyczy wszystkich sklepów na terenie Polski. Obecnie nasza oferta to -40% rabatu na produkty basic oraz -50% do - 70% rabatu na produkty sezonowe. Planujemy prowadzenie sprzedaży do końca października ale to nie jest potwierdzona data zakończenia sprzedaży - dowiedziało się Party.pl.