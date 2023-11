Za nami prezentacja jesiennej ramówki TVP, na której zjawiła się cała plejada polskich gwiazd. Wśród nich nie zabrakło m.in. Cleo, jurorka "The Voice Kids", która nawet zaśpiewała na scenie hit "Za krokiem krok". Gwiazda słynie ze swojego stylu, obok którego nie da się przejść obojętnie - artystka zawsze stawia na intensywne kolory i oryginalne fasony, dla wielu nienadające się na co dzień i zbyt krzykliwe. Świetnie prezentują się za to na scenie i na ściankach. Tym razem Cleo wybrała neonową sukienkę, ale co ciekawe, w identycznym modelu widzieliśmy już inną gwiazdę!

Cleo w sukience jak Julia Wieniawa

Cleo zaprezentowała się na ramówce TVP w sukience w odcieniu neonowego różu. Kreacja miała długi rękaw i golf, a także długość mini. Stylizacja Cleo była wyjątkowo minimalistyczna, ale przy okazji oryginalna, bo zwracała uwagę ciekawym marszczeniem materiału na dole kreacji, co przypominało origami.

Warto dodać, że identyczną sukienkę, tylko w innym kolorze zaprezentowała na sobie Julia Wieniawa. Aktorka wybrała ten look w pomarańczowym kolorze na ramówkę Polsatu jesienią 2018 roku. Oczywiście za obie stylizacje odpowiada Bartek Indyka, z którym obie artystki współpracują od dawna.

Która artystka lepiej wystylizowała swoją sukienkę?

Cleo miała na sobie różową sukienkę origami

Julia Wieniawa wybrała pomarańczową sukienkę od Bartka Indyki

