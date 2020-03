Małgorzata Kożuchowska bierze udział w akcji CCC w związku z koronawirusem!

CCC razem z Małgorzatą Kożuchowską informuje, że przyłącza się do akcji #zostańwdomu. Wszystkie sklepy stacjonarne CCC zostały zamknięte, jednak marka przypomina, że zakupy możecie robić cały czas online. Co najważniejsze, jeśli kupisz buty marki Lasocki jeszcze dzisiaj (czyli 18 marca 2020 roku) w CCC, 10 złotych z każdej sprzedanej pary zostanie przeznaczone na wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Szpital ten zajmuje się leczeniem pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2:

#CCCrazemmożemywięcej 👊 #Zostańwdomu i pomagaj razem z nami w walce z koronawirusem! Dziś i jutro przekażemy 10 zł ze sprzedaży każdej pary butów marki LASOCKI na wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, który zapewnia miejsca do leczenia pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 - czytamy na Instagramie CCC.

W momencie pandemii koronawirusa to wspaniały gest. W walce z koronawirusem liczy się każda złotówka! Małgorzata Kożuchowska przypomina o akcji CCC i Lasocki.

Weźmiecie udział?