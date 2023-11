1 z 8

Znudziły cię płaszcze, w futrze czujesz się grubo, a puchówka to nie twój klimat ? Mamy na to radę! Na jesienne przymrozki wybierz ocieplaną parkę z kapturem! To najbardziej praktyczne i ponadczasowe okrycie!

Sprawdziliśmy, gdzie kupić najmodniejsze parki na jesień i zimę 2018/2019!

Zobacz również: Black Friday 2018! Wiemy, które sklepy wcześniej zaczynają wyprzedaże

Które są najmodniejsze?

Klasyczna wojskowa parka jest w kolorze khaki, ten wzór jest totalnym hitem dosłownie co sezon! Teraz projektanci poszli o krok dalej i lansują parki ale w kolorze! Nie ma nudy! Wybieramy te bordowe, rude, musztardowe, we wzory czy tak jak Beata Kozidrak w najmodniejszym kolorze sezonu - fiolecie!

Piosenkarka pokazała się ostatnio w "Dzień dobry TVN” w dosyć odważnej stylizacji, ale nam najbardziej spodobała się jej kurtka. Purpurowa parka pochodzi od polskiej marki So Chic So Freak, która słynie z oryginalnych projektów. Musicie za nią zapłacić 2600 zł.

Zobacz też: Natasza Urbańska i Beata Kozidrak w tych samych botkach od Jeremy'ego Scotta! Która lepiej? POJEDYNEK

Na szóstym slajdzie zobaczcie inny projekt marki oraz nasze tańsze propozycje! Zapraszamy! PS. Większość z prezentowanych puchówek będzie przeceniona na Black Friday!