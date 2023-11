Szukasz bielizny, w której będziesz czuć się wygodnie i komfortowo? Poznaj sloggi! Marka od 40 lat wyznaje zasadę, że dobre samopoczucie jest ważniejsze niż wygląd. Ze swoim przekazem stara się trafić do kobiet z całego świata. W najnowszej kampanii przekonuje je, że lepiej postawić na wygodę niż seksowne koronki. Chcecie dowiedzieć się więcej? Przeczytajcie!

sloggi - kolekcja The '79

W nowej kampanii The '79 marka przygotowała odważny klip, będący nową wersją hitu "Baby got Back" z lat 90. Wykonuje go Lil' Ol' Granny - artystka wykreowana na potrzeby akcji. W teledysku biorą udział influencerki z całego świta - również znana w Polsce Pani Ekscelencja. Utwór zaskakuje tekstem ze szczerym przesłaniem, który jest "pochwałą dla pup o wszystkich kształtach i rozmiarach". Musimy przyznać, że mało która marka może pochwalić się równie ciekawą kampanią.

Komfort ponad wygląd

sloggi powraca do stylu lat 80., w których prawdziwym bestsellerem była bielizna w rozmiarze maxi. Kobiety na całym świecie pokochały ją za ponadczasowy komfort i wygodę. Teraz te modele powracają do łask! Uszyte z wysokiej ilości materiałów i zapakowane w designerskie kartoniki stają się wyrazem swobody, na którą może pozwolić sobie każdy z nas. Skorzystajcie ze specjalnej oferty w salonach sloggi! Z okazji 40. urodzin marki możecie otrzymać rabat 40% na drugą sztukę bielizny. Promocja urodzinowa trwa do 31 października!

To naprawdę się opłaca!

Materiał powstał z udziałem marki sloggi.