Avon nie obchodzi Dnia Kobiet! O co chodzi w wyjątkowej akcji #365DniKobiet?

Avon nie obchodzi Dnia Kobiet, ponieważ ich losy obchodzą firmę przez 365 dni w roku. W ten przewrotny sposób, marka chce podkreślić, że troszczy się o Panie przez cały rok – #365DniKobiet. To właśnie kobieca energia, przedsiębiorczość i determinacja są siłą napędową i motywacją Avon do tego, by zmieniać świat na lepsze. Dlatego firma codziennie podejmuje istotne działania na rzecz poprawy życia kobiet na świecie. Efekty całorocznych działań przedstawiamy w Raporcie Avon 2019 #365DniKobiet.

Podobno kobiety rządzą światem – naszym na pewno i to przez 365 dni! Kochamy je takimi, jakie są. A są zabiegane, dlatego dajemy im dzień wolny na USG piersi i badania, by nie musiały czekać w kolejkach. Czasami są też skrzywdzone – wtedy stoimy za nimi murem, aby na zawsze skreślić przemoc z ich życia. Zależy im na świecie, w którym żyją – dlatego nie testujemy produktów na zwierzętach, oszczędzamy wodę i sadzimy drzewa. W przypadku opakowań wolimy szarość z recyklingu. W kolorach spełniamy się gdzie indziej, produkując 57 odcieni szminek każdego dnia. Wiemy, że kobiety najlepiej czują się wtedy, gdy są niezależne. Dlatego dajemy im możliwość pracy na ich własnych zasadach. A ponieważ lubią stawiać na swoim, odnoszą największe sukcesy.

Znamy miliony odsłon kobiecego piękna. Rozwijamy innowacje, dzięki którym kobiety mogą wyglądać na tyle lat, na ile się czują – bo to nieważne, ile mają naprawdę. Tworzymy kosmetyki, na które mogą sobie pozwolić i podzielić się nimi z przyjaciółkami. Jesteśmy społecznością kobiet i zawsze trzymamy się razem. Dodajemy sobie nawzajem skrzydeł, bo przecież wystarczy pomalować usta na czerwono i od razu można podbić świat! O tym właśnie jest Avon.

Dla Avon nie ma Dnia Kobiet!

Dla Avon nie ma jednego Dnia Kobiet, bo mamy ich 365 w roku. Tak zwane „kobiece” sprawy to dla nas po prostu ważne sprawy, a godziny spędzone przed lustrem nigdy nie są zmarnowane.

Avon wspiera przedsiębiorczość kobiet oraz dba o zdrowie kobiet przez cały rok - Avon Kontra Rak Piersi już od 1998 roku jest jedną z największych inicjatyw poświęconych profilaktyce raka piersi w Polsce. To nie koniec! Avon organizuje dzień na „U” - 15 października 2019, w Dzień Zdrowia Piersi, wszystkie kobiety i influencerki zaangażowane w naszą kampanię zniknęły na 1 dzień z mediów społecznościowych, by zrobić sobie badanie USG piersi i pokazać, jak ważne jest wygospodarowanie czasu dla własnego zdrowia.

Avon dba również o bezpieczeństwo kobiet przez 365 dni. Avon skupia się na udzielaniu pomocy ofiarom przemocy, ale także edukuje oraz głośno mówi o problemie.