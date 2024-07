Anna Starmach ścięła włosy! Gwiazda programów kuliarnych TVN (a także nowego show - MasterChef Junior) pokzała się na Facebooku w nowej fryzurze. Starmach zdecydowała się ściąć swoje włosy do ramion. Zmiana na plus?

O Anię zadbał Łukasz Urbański. Co Starmach sądzi o zmianie na głowie? W poście napisała, że jest nią zachwycona:

Mała Ania, duża zmiana! Co myślicie?! Ja jestem zachwycona!

Podobnie jak jej fani, którzy nie szczędzą jej komplementów:

Ślicznie, cudownie, ładnemu we wszystkim ładnie - takich opinii jest mnóstwo

Czy święta to czas na zmiany w życiu gwiazd? Wydaje się, że tak. Na krótsze włosy zdecydowały się niedawno Klaudia Halejcio oraz Dorota Czaja. A jak podoba się Wam zmiana u Ani Starmach?

