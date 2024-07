Spośród gwiazd, które pojawiły się na czerwonym dywanie gali TV BAFTAs, w oko najbardziej wpadła nam Anna Kendrick. 30-letnia aktorka postawiła na nowoczesną, cekinową kreację od Altuzarry (ok. 16 700 zł), którą uzupełniła prostymi sandałkami od Jimmy'ego Choo i torebką-puzderkiem marki Roger Vivier. Do tego minimalistyczna fryzura i naturalny makijaż i... oszałamiający look gotowy! Zgadzacie się z nami, że Anna wyglądała świetnie?

