Długa, pokryta błyszczącymi koralikami suknia z połyskującej tkaniny w kolorze ecru... Angelina Jolie na premierze filmu „By The Sea’’ w Los Angeles wyglądała olśniewająco! Jej odsłaniająca ramiona, opływająca sylwetkę kreacja to projekt z kolekcji Atelier Versace. Aktorka dobrała do niej okrągłe, perłowe kolczyki, postawiła na naturalną fryzurę i klasyczny make-up. Co sądzicie o stylizacji Angeliny? Podoba wam się jej spektakularna suknia?

