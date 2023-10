Aneta Zając zafundowała sobie wiosenną metamorfozę! Aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcie na którym pozuje w nowej fryzurze. Okazuje się, że gwiazda serialu "Pierwsza miłość" zdecydowała się na modną długą grzywkę. Musicie zobaczyć, jak teraz wygląda! Pasuje jej taka fryzura?

Reklama

Aneta Zając ścieła grzywkę

Aneta Zając już od kilku lat nosi jedną fryzurę- proste jasne blond włosy do ramion. W 2006 roku aktorka nosiła prostą bujną grzywkę, z której po jakimś czasie zrezygnowała. Teraz wszystko wskazuje na to, że gwiazda zdecydowała się powrót go grzywki. Aneta Zając opublikowała w sieci swoje najnowsze zdjęcie na którym pozuje ze stylistką fryzur, którą uwielbiają gwiazdy. Aktorka zafundowała sobie delikatne cięcie i długą grzywkę zaczesaną na bok.

Czas na grzywę! Olcia dziękuje za ogarnięcie moich włosów❤️ @aleksandraoleczekhairstylist #thebest #grzywkanabok #hair #blonde - napisała na Instagramie.

Jak na nowy look Anety Zając zareagowali internauci?

- Fajnie świeżo i młodzieżowo ????❤️

- Jak zawsze piękna ????

- Zmiany są super ???????? Pięknie Pani wygląda ❤️❤️

- Pięknie jak zawsze ❤️- komentują fani.

Zobaczcie sami, jak w nowej, odświeżonej fryzurze prezentuje się aktorka! Pasuje jej taka grzywka? Naszym zdaniem bardzo! Aneta Zając wygląda świetnie.

Zobacz także: Mieszkanie Anety Zając to nowoczesne wnętrza i imponujący balkon. Aktorka "Pierwszej miłości" uwielbia subtelne beże

Aneta Zając pokazała się w nowej fryzurze.

Wcześniej aktorka miała proste blond włosy bez grzywki.

East News