Nie ma bardziej jesiennego elementu garderoby niż płaszcz. Stylizujemy go na milin sposobów i zakładamy, gdy świeci słońce lub gdy pada, wieje i jest zimno. Płaszcze to nasi modowi przyjaciele, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić jesienne trendy. Zobaczmy, jakie modele kupimy teraz w popularnych sieciówkach. Ceny zaczynają się już od 119, 99zł. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie! Jesień 2021: Płaszcz z paskiem stylu Agnieszki Woźniak-Starak Klasyka jest zawsze w modzie! Jeśli tej jesieni planujecie kupić tylko jedną rzecz, niech będzie to bezowy lub brązowy płaszcz z paskiem. To model, który można nosić na setki różnych sposobów i właśnie za to go uwielbiamy. Niezwykle elegancko prezentuje się z botkami na obcasie czy modnymi kozakam i, a założony do sneakersów czy wiązanych botków na platformie, wygląda nonszalancko i intrygująco. Jeśli zależy ci na podkreśleniu talii, koniecznie zwiąż mocno pasek, a nagle okaże się, że nie tylko masz talię osy, ale także idealną proporcję ciała. Jesień 2021: czarny płaszcz damski za kolano Czy wy też uwielbiacie czerń? Jest uniwersalna, łączy się z większością kolorów, zazwyczaj prezentuje się elegancko i stylowo. Agnieszka Woźniak-Starak ma w swojej szafie przynajmniej dwa płaszcze jesienne w tym kolorze. Jeden z nich wykonany jest z cienkiego materiału, który pięknie wygląda, gdy unosi się na wietrze. Drugi to płaszcz skórzany, który jest hitem jesieni 2021! Podobne modele pojawiły się na pokazach największych domów mody. Na którą wersje się zdecydujesz? Czytaj także: Trendy jesień 2021. Agnieszka Woźniak-Starak zakochała się w tych botkach - podobne znaleźliśmy już za 129 zł Trendy na jesień 2021: płaszcz w kratę w stylu Agnieszki Woźniak-Starak...