Agnieszka Woźniak-Starak w "Dzień Dobry TVN" znów zachwyciła nas swoją stylizacją. Prowadząca programu śniadaniowego TVN tym razem postawiła na bardzo klasyczny jesienno-zimowy look z brązowym rozpinanym sweterkiem w roli głównej. Co ważne, niemal identyczny model udało nam się znaleźć w Reserved - i to za 79,99 zł!

Sweter na zimę 2020 - Agnieszka Woźniak-Starak stawia na klasykę

Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na brązowy kardigan z guzikami, który zestawiła z szerokimi denimowymi jeansami. Całość została uzupełniona prostymi dodatkami - czarną wstążką, którą Agnieszka przewiązała wokół szyi oraz brązowymi botkami na słupku. Look wydaje się bardzo prosty, ale to właśnie w tej prostocie tkwi największa siła! Spójrzcie na stylizację Agnieszki Woźniak-Starak poniżej.

Jak oceniacie look Agnieszki Woźniak-Starak? Nasze serce skradł przede wszystkim jej sweter. Dlaczego? Ponieważ taki uniwersalny kardigan sprawdzi się w połączeniu z dosłownie wszystkim!

Podobny sweter możecie kupić w Reserved za 79,99 zł. To sweter o swobodnym fasonie, uszyty z dzianiny o regularnym splocie. Ma seksowny dekolt, który jak widzicie poniżej, możecie zapinać na różne sposoby!

