Agata Duda towarzyszyła w niedzielę prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pierwsza Dama znów postawiła na prostą, ale elegancką stylizację, która idealnie sprawdziła się na tak ważną okazję. Agata Kornhauser-Duda prezentowała się doskonale na tle innych pierwszych dam. Zobaczcie sami!

Agata Duda w granatowej sukience!

Ciemny granat był tego dnia najchętniej wybieranym kolorem wśród pierwszych dam i zebranych na uroczystościach gości. Skromna sukienka Agaty Dudy z ozdobnym plisowaniem, paskiem i rozkloszowanym dołem to strzał w dziesiątkę. Uzupełnieniem stylizacji były jasne perły, mała kopertówka i klasyczne szpilki. Pierwsza dama po raz kolejny zadała szyku. Tylko spójrzcie!

Żona prezydenta towarzyszyła Andrzejowi Dudzie podczas powitań gości, a potem razem z pozostałymi pierwszymi damami przysłuchiwała się przemówieniom. Obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na placu Piłsudskiego to wydarzenie rangi światowej, dlatego do Polski przyleciało wiele delegacji polityków. Co prawda Donald Trump odwołał swoją wizytę, ale w jego zastępstwie pojawił się wiceprezydent USA Mike Pence. Nie mogło zabraknąć również prezydenta Niemiec z małżonką, Elke Büdenbender, która siedziała obok Agaty Dudy. Na obchodach pojawiła się też kanclerz Niemiec Angela Merkel.

