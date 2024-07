Agata Buzek pojawiła się na premierze filmu "Zjednoczone stany miłości". Aktorka już wielokrotnie pokazywała, że stać ją na naprawdę niesamowite stylizacje, ale tym razem przeszła samą siebie! Buzek wyglądała... idealnie! Aktorka założyła białą bluzkę w czarne znaczki oraz grafitowe spodnie. Do tego dobrała proste dodatki: szarą torbę, srebrne sandałki i duże okulary. Do tego rozwiane włosy i... my jesteśmy zachwyceni! Agata Buzek udowodniła kolejny raz, że minimalizm jest tym, czym kobiety powinny się kierować przy wyborze stylizacji! Brawo!

O czym jest film "Zjednoczone stany miłości"?Akcja filmu dzieje się rok po upadku PRL-u. Cztery pozornie szczęśliwe kobiety próbują odmienić swoje życie. W filmie jedną z głównych ról gra m.in. Magdalena Cielecka, która również pojawiła się na premierze.

Podoba wam się stylizacja Agaty Buzek?

