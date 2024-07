Chociaż na co dzień Ada Fijał gra w teatrze i koncertuje promując solową płytę "Ninoczka" to prawdziwy rozgłos zapewniła jej moda. Dobre stylizacje wprowadziły ją na szczyty modowych rankingów i dzisiaj ocenia look gwiazd. Razem z Joanną Horodyńską Ada współprowadzi program "Gwiazdy na dywaniku" w Polsat Cafe i modową rubrykę "Modowy sąd" magazynu "Party".

Reklama