To już karnawałowa tradycja. W Auli Politechniki Warszawskiej odbył się 19. Bal Dziennikarzy. Ta charytatywna impreza co roku gromadzi wiele nazwisk z pierwszych stron gazet - poza dziennikarzami można tu spotkać artystów, polityków, ludzi biznesu. Kto przyszedł w tym roku? Trzeba przyznać, że część pań wybrała odważne stylizacje. Imponująca suknia Małgorzaty Rozenek, dekolty Ani Wendzikowskiej, czy Joanny Racewicz, pióra Omeny Mensah... Było, co podziwiać.

Jak wyglądały gwiazdy w sobotni wieczór? Zobaczcie w naszej galerii.

