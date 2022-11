Sydney Sweeney zaskoczyła futurystyczną kreacją na gali GQ Men of the Year Awards. Suknia à la zbroja wyglądała obłędnie!

Kim Kardashian to jedna z najpopularniejszych celebrytek na świecie. Zaczynała jako asystentka Paris Hilton, ale teraz to ona wyznacza trendy. Wszyscy z niecierpliwością czekali na pojawienie się celebrytki na MET Gali, czyli dobroczynnej imprezie uznawanej za jedno z największych wydarzeń modowych roku. Wydawało się, że do historii przejdzie jej kreacja z 2019 roku, kiedy wyglądała jak nimfa woda i prezentowała się jeszcze u boku Kanye Westa. Jednak tegoroczną kreacją przebiła wszystko, co oglądaliśmy dotąd! Zobacz także: Marzysz o seksownych kształtach i idealnie płaskim brzuchu? Odkryj sekret Kim i Kourtney Kardashian! Kim Kardashian na MET Gali Kim Kardashian dwa lata temu pojawiła się w niezwykle obcisłej sukience od Muglera. Cała kreacja była wysadzana kryształami, które miały imitować krople wody. Wszyscy zastanawiali się, jak to możliwe, że ma takie wcięcie w talii. Po jakimś czasie na kanale Vogue na YouTube można było zobaczyć przymiarki i przygotowania do gali. Okazało się, że pod spodem miała bardzo mocno ściśnięty gorset i nie mogła nawet usiąść, z tego też względu na czerwony dywan podjechała nie limuzyną, a busem. Poza tym przez kilka godzin nie mogła korzystać z toalety. W tym roku też poświeciła się dla piękna? Zobacz także: Oto najmodniejszy kolor wiosny 2021. Kim Kardashian i it-grils non stop wykorzystują go w swoich stylizacjach Kim Kardashian MET Galę traktuje bardzo poważnie. Odkąd postawiła „pierwsze kroki” na czerwonym dywanie w 2013 roku, prezentując się z zaawansowanej ciąży, z roku na rok stawia coraz wyżej poprzeczkę. Na tegorocznej imprezie Anny Winotur pojawiła się w kostiumie Balenciagi haute couture z maską na twarzy i trenem. Nikt wcześniej nie zasłonił całkowicie twarzy i ciała. Zrobiła spektakularne widowisko! Warto...