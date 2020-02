Wyobraź sobie, że w tydzień młodniejesz o kilka lat. Cienie, zmarszczki i obrzęki znikają, a skóra jest gładka, napięta i rozświetlona. Z nowym serum pod oczy Immortelle Resed L'Occitane to możliwe!

Serum pod oczy Immortelle Reset L'Occitane

Serum pod oczy Immortelle Reset to nowy członek rodziny przeciwstarzeniowej linii Immortelle marki L'Occitane. Bazuje ona na olejku eterycznym z nieśmiertelnika, rośliny, która pozyskiwana od ekologicznych producentów na Korsyce, koryguje oznaki starzenia, chroni skórę przed skutkami zanieczyszczenia oraz pomaga jej długo zachować świeżość i młodość.

Serum zawiera też ekstrakt z majeranku, który pomaga zregenerować skórę narażoną na działanie szkodliwych czynników środowiskowych, wyciąg z jeżówki, który spłyca zmarszczki i bruzdy, oraz kompleks botaniczny z pięciu wyciągów roślinnych oraz ekstraktu drożdżowego. W składzie jest też kofeina, która pobudza krążenie i zmniejsza opuchnięcia. Jak działają w nowym serum?

Mat. prasowe

Aby to sprawdzić, marka L'Occitane poprosiła na całym świecie o opinię na temat kremu 120 kobiet między 16. a 60. rokiem życia. Już po jednej nocy oceniły one, że oznaki zmęczenia stały mniej widoczne (79%). Po tygodniu zauważyły rozjaśnione cienie (85%) i redukcję niewielkich zmarszczek (91%), a po czterech - redukcję wszystkich zmarszczek i linii (82%) oraz obrzęków (88%), a także to, że skóra wokół oczu stała się bardziej wygładzona i rozświetlona (84%). Imponujące wyniki!

Mat. prasowe

Serum pod oczy Immortelle Reset kosztuje 229 zł/15 ml. Jest do kupienia w sklepach L'Occitane.