Rihanna skradła show na premierze filmu „Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu”. To jedna z jej najbardziej ekstrawaganckich kreacji!

Makijaże Rihanny zawsze budziły mnóstwo emocji, więc gdy piosenkarka ogłosiła, że pracuje nad własną marką kosmetyków Fenty Beauty by Rihanna , dziewczyny na całym świecie nie mogły się doczekać ich premiery. Za oceanem miłośniczki trendów makijażowych mogły kupić produkty z logo Fenty Beauty już rok temu, jednak my musiałyśmy uzbroić się w cierpliwość, bo w polskich perfumeriach Sephora kosmetyki Fenty Beauty by Rihanna miały swoją premierę sprzedażową 7 września tego roku. „Chcę, żeby kobiety czuły się piękne, zasługujemy na to!” - powiedziała Rihanna w czasie światowej premiery swoich kosmetyków i to założenie przyświecało jej przy tworzeniu każdego z produktów. Na świecie największą popularnością cieszą się niesamowite rozświetlacze Killawatt Freestyle Highlighter , które mają tak niezwykłe odcienie, że mogły one pojawić się w wyobraźni tak szalonej beauty-maniaczki, jaką jest RiRi. Kolejnym hitem stały się podkłady Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation , paleta 40 odcieni sprawia, że nie ma cery, do której nie dałoby się dobrać idealnego fluidu. Nie jest zaskoczeniem także, że kolejnym świetnie sprzedającym się produktem są pomadki w płynie Stunna Lip Paint . Czy kosmetyki Fenty Beauty by Rihanna spodobały się także Polkom? Zapytaliśmy o to dyrektora kreatywnego perfumerii Sephora Sergiusza Osmańskiego. „Fenty Beauty by Rihanna to ogromny sukces sprzedażowy. Polki czekały na tę markę i pokochały ją w 100%. Polskie social media ciągle przeżywają tę premierę i jak do tej pory, reakcje są pełne zachwytów nad wszystkimi produktami”. Choć od premiery Fenty Beauty by Rihanna w Polsce minęło dopiero kilkanaście dni, już wiadomo, które produkty (ze 114 dostępnych!) stały się hitem. I jeśli zastanawiasz się, co inne Polki wybierają najczęściej z...