Odrobina luksusu latem? Proszę bardzo! Oto puder z filtrem ochronnym w jednym, który będzie hitem wakacji

Masa kosmetyków, podkład, puder, rozświetlacz i na to jeszcze kosmetyk, który będzie chronił cię przez promieniowaniem słonecznym... Trochę dużo, zgadza się? Marka ZO Skin Health, pod kierunkiem Dr. Obagi, stworzyła linię ochrony przeciwsłonecznej, która odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie skóry przed uszkodzeniami spowodowanymi promieniowaniem słonecznym, która jednocześnie działa jak kosmetyk! Jak to możliwe?

ZO® SKIN HEALTH SUNSCREEN + POWDER BROAD-SPECTRUM SPF 30

Ochrona przeciwsłoneczna stanowi kluczowy, ostatni krok w każdym protokole pielęgnacyjnym ZO Skin Health. Preparaty skutecznie chronią naszą skórę przed promieniowaniem, a składniki antyoksydacyjne zmniejszają szkodliwy wpływ wolnych rodników.

SUNSCREEN+POWDER BROAD-SPECTRUM SPF 30 (299 zł) to innowacyjny produkt – puder z filtrem ochronnym. Zawiera filtry fizyczne o faktorze SPF 30 oraz składniki aktywne o działaniu antyoksydacyjnym.

Zapewnia absorpcję sebum z powierzchni skóry, minimalizując przy tym efekt świecenia. Może być nakładany na makijaż. Jest to produkt ochronny, który służy do ponawiania aplikacji filtra SPF co 2 godziny. Dodatkowo minerały odbijające światło nadają skórze świetlistego blasku - czyli nie potrzebujesz już rozświetlacza!

JAK APLIKOWAĆ?

Puder należy rozprowadzić na skórzę przy pomocy załączonego pędzla, okrężnymi ruchami - jako ostatni krok pielęgnacji/makijażu. Aplikację powtarzać co 2 godziny.