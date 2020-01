Paulina Sykut-Jeżyna postawiła na paryski look. Wygląda doskonale z torebką Louis Vuitton za 16 tys. zł!

Paulina Sykut-Jeżyna coraz częściej udowadnia, że w pełni zasługuje na tytuł jednej z najlepiej ubranych polskich gwiazd show-biznesu. Dziennikarka nie boi bawić się modą, doskonale umie podkreślić swoje atuty, a czasem zaskakuje minimalistyczną i elegancką stylizacją. Tak było tym razem! Gwiazda Polsatu wybrała prosty i elegancki look we francuskim stylu, a jej fanki oszalały na punkcie tego zestawu. Jednym z elementów tej stylizacji jest mała torebka Louis Vuitton! Z nią ten look wygląda obłędnie!

Paulina Sykut-Jeżyna zaskakuje ceną swojej torebki!

Gwiazda najczęściej prezentuje się w różnego rodzaju sukienkach, ale tym razem wybrała szare szerokie spodnie, ciemny płaszcz, beret z lamówką i torebkę, na której skupiła się niemal cała uwaga. Paulina Sykut-Jeżyna często kupuje w sieciówkach, a jej stylizacje nie szokują wysokimi cenami, aż do teraz! Torebka marki Louis Vuitton, którą prezenterka uzupełniła swój look, kosztuje 16 tys. zł. To logowany model Petite Boite Chapeau, który mimo małych rozmiarów zmieści w sobie smartfon. Ta mała torebka idealnie sprawdzi się zarówno podczas codziennych wyjść, jak i wieczornych imprez.

A jak stylizację Pauliny Sykut-Jeżyny podsumowali Internauci?

Ilość komplementów pod zdjęciem zaskakuje. Fanki dziennikarki są zachwycone prostotą i elegancją jej ostatniej stylizacji. Zwracają też uwagę, że Paulina Sykut-Jeżyna doskonale wygląda w beretach i trzeba przyznać, że wyjątkowo lubi ten rodzaj nakrycia głowy.

W beretach Ci do twarzy Jednym słowem sztooooos💋 Lepiej niż super Pięknie wyglądasz w tej stylizacji Kobieta z klasą

Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Instagram

Podoba Wam się prosty płaszcz w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny?