Luksus w domu w zasięgu ręki! Dwufazowa maseczka Foreo z kawiorem i złotem to hit wiosny 2020

Promienny i młodzieńczy wygląd skóry jest bezcenny. Ekskluzywny, dwufazowy zabieg maseczką Intensive Caviar Fusion, otula skórę twarzy najcenniejszymi składnikami, aby całkowicie ją odżywić w zaledwie 3 minuty. Intensywna pielęgnacja to połączenie ekstraktu z kawioru i 24-karatowego złota, której odpowiedzią jest piękna i promienna cera, odporna na próbę czasu.

Dwufazowa maseczka z kawiorem i złotem – Intensive Caviar Fusion dedykowana jest skórze dojrzałej. Zabieg łączy to, co najlepsze, czyli wysoko skoncentrowany ekstrakt z kawioru i 24-karatowe złoto. Pielęgnacja Intensive Caviar Fusion w połączeniu z urządzeniem UFO lub UFO 2 od szwedzkiej firmy FOREO Sweden to elementy terapii światłem LED, krio- i termoterapii, a także pulsacje T-Sonic, dzięki czemu cały zabieg pomaga odnowić wygląd skóry twarzy. Termoterapia i pulsacje t-soniczne wprowadzają w skórę esencję maski bogatej w kawior, a terapia czerwonym światłem LED pomaga odnowić wygląd. Kolejnym etapem jest krioterapia, która odświeża i ujędrnia skórę, jednocześnie utrzymując nawilżenie.

Pulsacje i terapia zielonym światłem LED delikatnie rozmasowują napięcie twarzy sprawiając, że cera wygląda młodziej i jest pełna blasku. Ostatnim etapem jest nałożenie Serum z 24-karatowym złotem, dzięki któremu skóra jest intensywnie nawilżona i rozświetlona.

DWUETAPOWA KURACJA:

KROK 1: MASECZKA ODMŁADZAJĄCA Z KAWIOREM

po połączeniu się z urządzeniem UFO lub UFO 2 zapewnia zastrzyk młodzieńczego nawilżenia. Za pomocą niezwykle gładkiego silikonowego dysku maseczka delikatnie rozprowadza się na twarzy, a jej kawiorowa formuła odnawia i rewitalizuje skórę tak, aby wyglądała młodziej.

● Rewitalizuje

● Odżywia poprzez nawilżenie

● Udoskonala kontur twarzy

Ta formuła jest przeznaczona dla wszystkich rodzajów skóry, a szczególnie suchej

i odwodnionej, wykazującej oznaki starzenia. Zabieg idealny do stosowania przed snem, dzięki czemu składniki odżywcze mogą całkowicie wchłonąć się w skórę przez noc.

KROK 2: SERUM Z 24-KARATOWYM ZŁOTEM

Każda kropla skoncentrowanego serum wzbogacona jest czystym,

24-karatowym złotem - starożytnym sekretem jędrnej i młodej cery. Skóra staje się intensywnie nawilżona i rozświetlona, aby zachwycać młodym i promiennym wyglądem.

● Zmniejsza oznaki starzenia się skóry, zapewniając jej młody wygląd

● Nawadnia i ujędrnia

● Wzmacnia naturalny proces odnowy skóry, dla jedwabiście gładkiej cery

Jak używać?

1. Pobierz aplikację FOREO For You i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby aktywować urządzenie.

2. Oczyść i osusz twarz i szyję. Delikatnie przesuń UFO lub UFO 2 po skórze, rozprowadzając równomiernie esencję.

3. Za pomocą urządzenia UFO lub UFO 2 wmasuj formułę w skórę okrężnym ruchem. Przesuń urządzenie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara wokół twarzy, zaczynając

od podbródka, a następnie przesuwając w górę do prawego policzka i czoła. Kontynuuj wzdłuż lewego policzka do brody i szyi. Powtarzaj ten ruch, aż do zakończenia kuracji.

4. Po zakończeniu zabiegu delikatnie wklep pozostałą esencję w skórę.

5. Gdy esencja zostanie w pełni wchłonięta, nałóż serum na dłonie i delikatnie rozprowadź na twarz, szyję i dekolt. Następnie zastosuj wybrany krem nawilżający.