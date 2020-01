Jennifer Lopez w gorącej sesji dla marki Guess. Gwiazda wygląda obłędnie, musicie to zobaczyć!

Jennifer Lopez po raz kolejny zachwyca w nowej wiosennej kampanii 2020 kultowej marki Guess! Zjawiskowa latynoska oprócz wokalnego oraz aktorskiego talentu udowadnia, że fenomenalnie sprawdza się jako modelka. Tym razem olśniewa w sesji inspirowanej włoskimi gwiazdami kina lat 60-tych. Zobaczcie sami, jak się prezentuje na zdjęciach!

Jennifer Lopez zachwyca w nowej kampanii wiosna-lato 2020 Guess

Jennifer Lopez już od 30 lat zachwyca swoim talentem i jest niewątpliwe największą ikoną naszych czasów. Trzeba przyznać, że w najnowszej kampanii włoskiej marki Guess robi wrażenie i wygląda zjawiskowo no ale cóż nie da się ukryć, że Jennifer Lopez jest mistrzynią metamorfoz, co udowodniła kolejny raz! Poniżej zobaczcie zdjęcia zapowiadające kampanię.

ONS.pl

Sesja zdjęciowa powstała w słonecznej Kalifornii i została wyreżyserowana przez współzałożyciela marki Paula Marciano i sfotografowana przez Tatianę Gerusową. Włoski szyk, fryzury rodem z wczesnego Hollywood i niesamowity wdzięk oraz wysportowane ciało J. Lo tworzą klimat iście zmysłowy.

ONS.pl

Inspiracją sesji tym razem była mieszanka włoskiej gwiazdy filmowej lat 60., trochę Madonny z lat 80. i włoskiej bogini Sofi Loren. Sam Paulo Marciano twierdzi, że nie mógł sobie wyobrazić lepszej ambasadorki marki niż sama Jennifer Lopez! Te parę zdjęć już teraz zapowiada, co znajdziemy w nowej kolekcji tej kultowej marki: garnitury w prążki, seksowne koronki, dekolty czy neonowe sukienki to dopiero początek. My nie możemy się już doczekać całej kolekcji!

Poniżej zobaczcie też efekty poprzedniej sesji z 2018, w której wystąpiła również J. Lo!

ONS.pl

Jennifer Lopez w kampani Guess wiosna-lato 2018

Nas nie dziwi fakt, że po sukcesie poprzedniej współpracy marka Guess, po raz kolejny zatrudniła właśnie J.Lo! Poprzednia sesja była również pełna zmysłowych i seksownych zdjęć.

Jak wam się podoba Jennifer Lopez w roli modelki?