Diamentowa biżuteria Alaya Diamonds to luksus w każdym calu! 

Diamentowa biżuteria Alaya Diamonds to ręcznie wykonana biżuteria, której jakość i wzornictwo zachwycą każdą kobietę. Pierścionki i obrączki to prawdziwe małe dzieła sztuki jubilerskiej, które zaspokoją wymagania nawet najbardziej wymagających klientów. Ręczne, precyzyjne wykonanie i dbałość o każdy detal sprawia, że biżuteria Alaya Diamonds to inwestycja na lata. Tylko spójrzcie na te projekty!

Najwyższa jakość biżuterii Alaya Diamonds

Alaya Diamonds do wykonania swojej biżuterii używa jedynie najdoskonalszych materiałów. Mistrzowie jubilerstwa w projektach wykorzystują najlepszej jakości kamienie szlachetne, a każdy diamenty jest selekcjonowany indywidualnie dla potrzeb klienta. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku wyboru metali szlachetnych. W Alaya Diamonds używana jest próba złota 585 lub wyższa, a dzięki wielogodzinnemu procesowi polerowania biżuteria uzyskuje nieskazitelny połysk.

Biżuteria Alaya Diamonds, powstająca na specjalne zamówienie, to efekt wielu godzin pracy, aby ostateczny efekt zachwycił klienta.

Sami spójrzcie na biżuterię tej marki! To prawdziwe dzieła sztuki!

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Diamentowa biżuteria Alaya Diamonds to luksusowy prezent!