Limitowana edycja zapachu My Kind of Love Princess Rose de Mai: księżniczka ma swoje sekrety!

Princess Rose de Mai Kilian to limitowana, świąteczna edycja zapachu My Kind of Love Princess. Zapach nieprzeciętny, złożony… Jak sekret skrywa?

Princess Rose de Mai Kilian: prezent dla księżniczki

I don't Need a Prince by My Side to Be a Princess - tak brzmi pełna nazwa perfum Kilian, na bazie której zbudowano jego limitowaną edycję Rose de Mai. Za oryginalnym hasłem zapachu Princess: „Nie potrzebuję księcia u boku, by być księżniczką" stoi zuchwała i pewna siebie młoda kobieta. Zapach Princess Rose de Mai dodaje jej zmysłowości. Co się zmieniło?

Mat. prasowe

Rose de Mai skomponowała Honorine Blanc, ta sama senselierka, która jest autorką zapachu Princess. Nowa wersja łączy słodycz z pikanterią. Tworzą ją nuty płatków róż, matchy, pianek marshmallow i imbiru oraz absoluty róży damasceńskiej i róży majowej z Grasse. Ta ostatnia odmiana jest rzadkim luksusem: jej płatki zbierane są ręcznie na południu Francji - od XVI wieku zawsze w maju, zawsze o świcie.

Rose de Mai to także odświeżony flakon - wieńcząca go kula ma odcień szampańskiego złota, a nie czerni.



Mat. prasowe

Zapach Princess Rose de Mai Kilian kosztuje 510 zł/100 ml EDP.