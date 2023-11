Już we wrześniu na antenie TVN zobaczymy drugi sezon serialu "Pułapka" z Agatą Kuleszą w roli głównej. Do obsady dołączyła plejada gwiazd - m.in. Maciej Musiał oraz Jan Frycz. Co się wydarzy?

Drugi sezon to przede wszystkim nowa intryga kryminalna, która obudzi uśpione demony przeszłości. Względnie poukładane życie Olgi runie jak domek z kart, kiedy na wokandę sądową trafi sprawa morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Oskarżony stosuje model działania taki sam, jak bohater debiutanckiej powieści Sawickiej „Bestia”. Popularna autorka zostanie uwikłana w kolejne śledztwo. I postanowi wziąć sprawy w swoje ręce - gotowa na wszystko, rozpocznie własne dochodzenie. Podczas odkrywania poszczególnych elementów zagadki, Olga stanie twarzą w twarz ze swoją przeszłością i zmierzy się z odpowiedziami na pytania, od których uciekała przez całe życie. A te sprowadzą na nią i jej najbliższych śmiertelne niebezpieczeństwo - oto zarys fabuły wysłany dla portalu wirtualnemedia.pl przez biuro prasowe Grupy TVN i Discovery Polska.

A jak wygląda pierwsza zapowiedź wielkiego hitu TVN? Zobaczcie mroczny teaser! Czekacie?