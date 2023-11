Reklama

Co w 6. odcinku 11. sezonu Przyjaciółek? Zuza (Anita Sokołowska) kupuje warzywa na targu i nagle zaczyna... mieć zachcianki ciążowe. Mówi Jaśkowi (Marek Bukowski), że chyba znowu jest w ciąży. Tymczasem Rafał (Konrad Jałowiec) i Julka (Nicole Bogdanowicz) wpadli sobie w oko. Dziewczyna zaprasza Rafała do domu i przedstawia go Ance (Magdalena Stużyńska – Brauer) i Pawłowi (Bartek Kasprzykowski).

Wiktor (Paweł Deląg) i Patrycja (Joanna Liszowska) są świadkami kłótni Wiki (Roma Gąsiorowska) i Kuby (Wojciech Mecwaldowski).

Zobaczcie zwiastun szóstego odcinka "Przyjaciółek". Emisja już w czwartek 5 kwietnia, o godzinie 21:10 w Polsacie.

