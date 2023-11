Reklama

Kolejna dawka emocji w 1387. odcinku "M jak Miłość". Przede wszystkim ulubieńcy widzów - Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotrek (Marcin Mroczek) dowiedzą się jakiej płci będą ich bliźniaki, a Justyna (Olga Kalicka) podejmie ostateczną decyzję o opuszczeniu Grabiny na stałe. Najważniejsze będzie jednak to, co wydarzy się u Marysi (Małgorzata Pieńkowska)! Pielęgniarka po tym jak dowie się, że Artur (Robert Moskwa) jest niemalże zdrowy, wyzna mu miłość i spędzi z nim romantyczną noc! Czy wreszcie wrócą do siebie i stworzą szczęśliwą rodzinę? Odpowiedzi oczekujcie już w poniedziałek o 20:55 w TVP2!

Kinga i Piotrek dowiedzą się, jakiej płci będą ich dzieci