Już jutro 12. odcinek serialu "Druga szansa" z Małgorzatą Kożuchowską. Bohaterka, która gra słynna aktorka, Monika Borecka wróci do Marcina Kryńskiego? Wiele na to wskazuje! Po krótkim romansie z Adamem, który zakończył się dla Moniki dramatycznymi przeżyciami, menadżerka znów znajdzie pocieszenie w ramionach przystojnego doktora. Wspólnie wybiorą się na pokaz mody, po którym dojdzie między nimi do pojednania. Co na to Adam? Czy będzie walczył o Monikę? A może poczuje się zdradzony i utrudni jej pracę? Tego dowiemy się już w 12. odcinku "Drugiej szansy".

Monika i Marcin znów będą razem?

