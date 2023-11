Co w nowych odcinkach "O mnie się nie martw"? Ósmy sezon serialu TVP2 startuje 2 marca (w piątek) o 20:40. Co czekam bohaterów telenoweli?

Do kamienicy wprowadza się nowy lokator, który nieświadomie zaburzy spokojnie życie rodziny Kaszubów. Na razie Iga i Marcin szykują się do chrzcin Zbyszka. Krzysiek przeżywa kryzys osobisty, jak również to, że nie zostanie ojcem chrzestnym. Tymczasem Sylwia uczestniczy w sprawie przeciwko bratu Mariusza, oskarżonemu o wywołanie fałszywego alarmu bombowego. Za sprawą Pawła i jego linii obrony przed sądem powraca przeszłość Mariusza i jego najbliższej rodziny. Matka Sylwii wie jedno: trzeba zrobić wszystko, żeby zniechęcić Sylwię do dalszej znajomości z pilotem. Próbuje wciągnąć w to Krzyśka, ale on – z oczywistych powodów – nie podziela jej niechęci do „niańczenia cudzych dzieci”. Nieoczekiwanego sojusznika znajdzie w Witku, który przyjedzie na chrzciny wnuka, ale chętnie weźmie udział w swataniu Sylwii. Ma już nawet odpowiedniego kandydata.

Startuje nowy sezon "O mnie się nie martw".

Materiały prasowe

Czekacie na nowe odcinki?