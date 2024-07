7 z 13

Alex natomiast odkrywa specjalną skrytkę pod altaną. Jest pusta, ale szybko wyjaśnia się, że opróżniła ją właśnie owa Ukrainka. Wraz ze swoim narzeczonym zostaje aresztowana. Początkowy zarzut kradzieży zostaje zamieniony na próbę zabójstwa. Leon (Janusz Chabior) odkrywa, że ofiara była chora na serce i miała systematycznie źle podawane leki, co mogło i w efekcie doprowadziło do jej śmierci. Podejrzani zrzucają winę wzajemnie na siebie, ale kategorycznie zaprzeczają, by mieli coś wspólnego z samym napadem z nożem. Śledczy postanawiają więc jeszcze raz dokładnie przeszukać mieszkanie ofiary, zakładając, że mógł być jeszcze jeden sprawca. Dzięki Aleksowi odkrywają, że ktoś z remontujących dom obok był w mieszkaniu ofiary. Przyznaje się do tego Damian, a ponieważ w przeszłości był już karany za kradzieże i pobicia, automatycznie staje się podejrzanym. Jednak podczas przesłuchania wychodzi na jaw, że o wszystkim opowiadał swojemu przyjacielowi, woźnemu, pracującemu w szkole, do której Damian uczęszczał na kursy i że to on jest faktycznym sprawcą napadu. Zostaje aresztowany, choć początkowo próbuje desperacko uciekać. Jednak Alex, jak zwykle, jest na miejscu.