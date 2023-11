Nowy odcinek "Przyjaciółek" coraz bliżej, a w nim... zaskakujące sceny pomiędzy Zuzą i Igorem! W 162. odcinku serialu Zuza pod nieobecność Jaśka i bez jego wiedzy wciąż mieszka pod jednym dachem z jego bratem Igorem. Markiewicz nie ukrywa nawet, że świetnie dogaduje się z Igorem i lubi jego obecność. Gdy więc przyniesie z pracy bilety do opery, a Igor wyrazi chęć, by z nią tam pójść, ona natychmiast się zgodzi! Zuza włoży piękną wieczorową kreację, a Igor elegancką marynarkę.

Nareszcie jakoś wyglądasz, prawie jak gentleman! Jakbyś ubierał się tak na co dzień, to może jakieś dziewczyny by za tobą latały - powie Zuza.