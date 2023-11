W 14. sezonie "Przyjaciółek" w życiu Zuzy i Jaśka pojawił się Igor - młodszy brat Jaśka. Gdy tylko mężczyzna stanął w drzwiach domu pary, wyszło na jaw, że mąż Zuzy go nienawidzi. Powitał go bowiem wulgaryzmem i zatrzasnął mu drzwi przed nosem. Mimo zdecydowanej reakcji męża, Zuza postanowiła pozwolić Igorowi pomieszkać pod ich dachem w czasie nieobecności Jaśka. Niestety, Igor okazał się prawdziwym draniem - próbował zgwałcić Zuzę! W 166. odcinku Markiewicz powie o wszystkim mężowi. Jego reakcja? Nie uwierzycie!

Zuza powie mężowi o próbie gwałtu

Relacje w domu Zuzy i Jaśka stały się wyjątkowo skomplikowane. Na wyraźne życzenie ojca Jasiek pogodzi się z Igorem w najgorszym możliwym momencie - właśnie wtedy, gdy Zuza będzie pragnęła, by zniknął z ich domu na zawsze. Igor zacznie jednak odwiedzać parę, a gdy Zuza zobaczy, że bawi się z jej dziećmi, nie wytrzyma i będzie próbowała wyrzucić do z domu i zagrozi, że o próbie gwałtu powie Jaśkowi. Igor nic sobie nie robi z wściekłości kobiety. Zaśmieje się jej prosto w twarz i powie:

Nie powiesz, stchórzysz.

Wtedy do pokoju wejdzie Jasiek i powie o wizycie w domu ojca. Zuza będzie nieugięta, powie, że nigdzie nie jedzie, tak samo on i dzieci.

- Nigdzie nie pojedziesz! Igor próbował mnie zgwałcić. Dobierał się do mnie, rozerwał mi ubrania, rzucił o ziemię - powie Zuza. - Nie słuchaj jej, sama mi się w łapy pchała. A teraz robisz z siebie ofiarę, co? - powie Igor. - Co ty pieprzysz?! Gdyby tamta para akurat nie przechodziła to byś to zrobił! - zareaguje wściekła Zuza. - Ciągle chodziłaś prawie goła przy mnie, prowokowałaś mnie, a teraz niewiniątko, co? - powie Igor.

Co na to Jasiek? Początkowo będzie przyglądał się wymianie zdań pomiędzy bratem a żoną, aż w końcu powie do Igora:

Wyjdź stąd!

Myślicie, że to będzie jego jedyna reakcja? Czekacie na 166. odcinek "Przyjaciółek"?

Igor próbował zgwałcić Zuzę!

Zuza powie o wszystkim swojemu mężowi

