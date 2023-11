Już w poniedziałek o 21.50 w TVP2 7.odcinek serialu "Za marzenia". Co się wydarzy?

Reklama

Zosia (Maja Bohosiewicz) chce wrócić na studia podyplomowe, które przerwała, gdy Jacek (Arkadiusz Brykalski) oblał ją na egzaminie.

Górski składa dziewczynie niedwuznaczną propozycję, a w sam środek niezręcznej sytuacji wtrąca się doktor Drawicz (Katarzyna Figura). Szymon (Kamil Kula) prosi za to Zosię, by pomogła mu przygotować się do jego pierwszej roli w teatrze i zabiera przyjaciółkę do domku w lesie... Tymczasem Anka (Anna Karczmarczyk) przechodzi do kolejnego etapu konkursu dla wizażystów, ale ma problem, bo nie może znaleźć męskiego modela – co grozi dyskwalifikacją. Zdesperowana, dziewczyna prosi w końcu o pomoc Bartka (Piotr Nerlewski), tylko, że Sokół akurat tego dnia musi grać w klubie, bo na wieczornej imprezie ma pojawić się szef wytwórni muzycznej z Berlina...

ZOBACZ: Jeden z prezenterów "Pytania na śniadanie" zagra w serialu "Za marzenia"! Kto to taki i jak wspomina pracę na planie?

Reklama

Szymon zabierze Zosię na wycieczkę