Przed nami kolejny odcinek serialu "Zawsze warto", a w nim... Ada (Julia Wieniawa) pocałuje Kamila (Jakub Wesołowski)! Czy dziewczyna w końcu wybaczy mężowi wszystko co jej zrobił? Co na to Sofia (Beata Ścibakówna)? Bizneswoman wpadnie na niezwykły pomysł!

Z kolei Majka (Gabriela Świerczyńska) podpisuje kontrakt z agencją modelek, ale czy to dobry pomysł? Marta (Weronika Rosati) zajmuje się sprawą Anny (Iga Górecka), stewardessy, która pracowała na jachcie i była świadkiem zaginięcia jednej z modelek...

Zobaczcie zwiastun serialu, który już dziś w Polsacie o o 21:05!

