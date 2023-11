1 z 5

Dramatyczne sceny w serialu "Na Wspólnej"! Zawał, wypadek... Co jeszcze zobaczymy w 2676. odcinku?

Iza (Anna Korcz) zainwestowała we własną siłownię, ale okazało się, że jej wspólnik (Radosław Krzyżowski) ma długi u mafii! W "Na Wspólnej" Brzozowska mogła oddać klub Hajdukowi (Marcel Wiercichowski), ale zamiast tego poszła na policję. Prokuratura zajęła cały jej interes. Iza została całkiem sama, bo Jerzy (Wojciech Wysocki) zostawił ją, gdy dowiedział się o jej porachunkach.

Zobacz: Michał zdradził Kingę z Mariolą! Czy mu wybaczy? Zobacz, co nowego w "Na Wspólnej"!

W 2676 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowska zadzwoni do Jerzego, ale on szybko ją spławi i powie, że spędza z córką czas w Zakopanem. Doda, że nie planuje powrotu do Warszawy, bo z jej ręką do interesów pewnie nie ma już do czego wracać. Wściekła Iza wsiądzie w samochód i ruszy w stronę Zakopanego, ale po drodze zostanie zawału i spowoduje wypadek!

Co jeszcze wydarzy się w "Na Wspólnej"?