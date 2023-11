1 z 6

Dziś 16. kwietnia o 21.50 kolejny 7. odcinek serialu "Za marzenia". A w nim...

Zosia (Maja Bohosiewicz) chce wrócić na studia podyplomowe, które przerwała, gdy Jacek (Arkadiusz Brykalski) oblał ją na egzaminie.

Górski składa dziewczynie niedwuznaczną propozycję, a w sam środek niezręcznej sytuacji wtrąca się doktor Drawicz (Katarzyna Figura). Szymon (Kamil Kula) prosi za to Zosię, by pomogła mu przygotować się do jego pierwszej roli w teatrze i zabiera przyjaciółkę do domku w lesie... Tymczasem Anka (Anna Karczmarczyk) przechodzi do kolejnego etapu konkursu dla wizażystów, ale ma problem, bo nie może znaleźć męskiego modela – co grozi dyskwalifikacją. Zdesperowana, dziewczyna prosi w końcu o pomoc Bartka (Piotr Nerlewski), tylko, że Sokół akurat tego dnia musi grać w klubie, bo na wieczornej imprezie ma pojawić się szef wytwórni muzycznej z Berlina...

Zobacz także: Szymon coraz bliżej z Zosią, Anka prosi Bartka o pomoc - zobacz, co wydarzy się w "Za marzenia"! ZWIASTUN